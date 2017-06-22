Emekli hakim FETÖ'den tutuklandı

Kadıköy'de sokakta yaşayan Barış Alkan için mahkeme tarafından verilen ev hapsi cezası kaldırıldı.

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Dünyadaki yardımın 5'te 1'i Türkiye'den

Küresel İnsani Yardım 2017 Raporu'na göre; Türkiye en çok insani yardım yapan 2. ülke oldu ve birçok ülkeyi geride bıraktı.