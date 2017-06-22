Emekli hakim FETÖ'den tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda emekli hakim M.D. (67) ve eşi G.D (68) gözaltına alındı.
EMEKLİ HAKİM TUTUKLANDI
Haklarında hazırlanan tahkikat evraklarıyla dün adli makamlara sevk edilen zanlılardan emekli hakim tutuklandı, eşi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Serik ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme sistemi "ByLock" programını kullandığı tespit edilen bir petrol istasyonunda çalışan muhasebeci N.K'nin de sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bildirildi.