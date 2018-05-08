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Emekli maaşına yapılacak Temmuz zammında artış

12 milyon emeklinin merak içinde beklediği Temmuz zammının detayları belli oldu. Uzmanlar beklenen zam yüzdesinin üzerinde bir yüzdenin çıkacağını söylüyor.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 10:08..
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Türkiye'de 12 milyon emeklinin haftalardır konuşulan Temmuz zammı detayları belli olmaya başladı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerin merak içinde beklediği zam haberi için uzmanlar tahminlerini netleştirmeye başladı.

ŞARTLAR DEĞİŞTİ

İlk 4 aylık enflasyon döneminin verilerine göre emekli maaşına yapılacak zam oranı 4.69 olarak belirlenmişti. Ancak değişen şartlar ile birlikte bu rakamın daha da üste çıkması uzmanlar tarafından kaçınılmaz görünüyor.

ZAM YÜZDESİ YÜKSELDİ

Uzmanlar emekliye yapılacak zam tahminlerini son 2 aylık sürece yaklaşırken netleştirmeye başladı. Buna göre ilk 4 aylık enflasyon sonucunda yüzde 4.69 oranında tahmin edilen emekli maaşlarına yapılacak zammın yükselmesi kaçınılmaz görünüyor. Bu rakamların ışığı doğrultusunda emekliye yapılacak zam oranının 5-5.5 oranında gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğu tahmin ediliyor.

NE KADAR ARTIYOR

Bu maaş zam oranı yüzde 5. 5 olursa 51,45 lira zam ile 987,05 liraya kadar yükselecek. SSK ve Bağ- Kur emeklileri arasında en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Buna göre zam oranının 5.5 civarında olması sonucunda 4 bin 727 lira 72 kuruşa yükselecek. Bu şekilde en yüksek maaşta yapılacak zam miktarı 246,46 lira olacak.

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