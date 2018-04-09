Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Dilekyolu köyünde yaşayan 66 yaşındaki Cemal Yılmaz, 37 yıllık memuriyet hayatının ardından emekli olduktan sonra hasta annesini bakmak için köyüne geri döndü.

25 KEDİ VE 15 KÖPEK BESLİYOR

Annesinin vefatının ardından temelli olarak köye yerleşen Yılmaz, 2010 yılından beri de yalnızlığını beslediği kedi ve köpeklerle paylaşıyor. Hayvanlarla adeta arkadaş gibi olan ve nereye gitse ardından ayrılmayan Yılmaz, dedikoduları olmadığı ve nankör olmadığı için hayvanları beslemeye devam edeceğini söyledi.

Hergün yemeklerini yedirdiği hayvanları tek tek sayarak kontrol eden Yılmaz, 25 kedi, 9 köpek ve 6’da köpek yavrusuna ev sahipliği yapıyor. Evinin bahçesinde beslediği hayvanlardan özellikle kedilere ayrı bir tutkusu olduğunu ifade eden Yılmaz, kedilerin çok temiz hayvanlar olduğunu vurguladı.

Emekli maaşıyla 25 kedi, 15 köpek besliyor VİDEO

"EMEKLİ MAAŞIMI ONLARA HARCIYORUM"

Bir kış mevsiminde hayvanların aç kaldığını görünce annesinin onayıyla onları beslemeye başlayan Yılmaz, emekli maaşını 8 yıldır bu hayvanlar için harcıyor. Köyde yalnız yaşayan Yılmaz, kedi ve köpeklerin arkadaşı gibi olduklarını belirterek, “Onlarla yoldaşız. Onlar yediği zaman ben çok mutlu ve mesut oluyor, çok rahat ediyorum. Kendim yemem onlara yediririm. Emekli maaşımı onlara harcıyorum. Helal olsun” dedi.

"DEDİKODU YAPMAZLAR"

Kedi ve köpeğin birbirine zıt hayvanlar olmasına rağmen küçüklükten itibaren alıştırdığı için sorun yaşamadığını ifade eden Yılmaz, onlarla oynadığını, sohbet eder gibi konuştuğunu kaydetti. Çok fazla oldukları için hepsine tek tek isim vermediğini belirten Yılmaz, “Bunları bakmaktan mutluyum. Bunlar dedikodu yapmazlar. İnsanlar arkandan dedikodunu yapıyorlar ama bu hayvanları yedir senden iyisi yoktur, daha vefalılardır” dedi.