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Emekli öğretim görevlisi banyoda kaçak viski imal etti

Çorum'da banyosuna kurduğu düzenekle kaçak içki imalatı yaptığı öne sürülen emekli öğretim görevlisi gözaltına alındı.

AA | 25.01.2018 - 15:15..
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Çorum'da yapılan bir operasyonda evin banyosunda kaçak içki imal edilmek için kurulan düzenek ile 5 litre el yapımı viski, 72 damacanada bin 368 litre mayalanmak için doldurulmuş yaklaşık 1.5 ton şeker şırası ele geçirildi.

Emekli öğretim görevlisi banyoda kaçak viski imal etti

Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplum sağlığını tehlikeye atan kaçak içki ve içki üretimine yönelik çalışmalar kapsamında Akkent Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

Emekli öğretim görevlisi banyoda kaçak viski imal etti

Operasyonda evin banyosunda kaçak içki imal edilmek için kurulan düzenek ile 5 litre el yapımı viski, 72 damacanada bin 368 litre mayalanmak için doldurulmuş yaklaşık 1.5 ton şeker şırası ele geçirildi.

Emekli öğretim görevlisi F.Ö. gözaltına alındı.

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