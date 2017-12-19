Emekli oldu, kendini koşuya adadı

Niğde'de sınıf öğretmenliğinden emekli 70 yaşındaki Kadir Kara, hayatının son 30 yılında ilgilendiği atletizmden kopmayıp yarıştan yarışa koşuyor.





30 YILDA 70 MADALYA, 12 KUPA

Esenbey Mahallesi'nde yaşayan Kadir Kara, 40 yaşında geçirdiği çapraz bağ ameliyatı nedeniyle futbolu bırakıp atletizme yöneldi. Kara, son 30 yılda katıldığı koşularda 70'e yakın madalya ve 12 kupa kazandı.

Niğde Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu da olan Kara; İstanbul, İzmir, Erzurum, Trabzon, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, Adana ve Şanlıurfa başta olmak üzere birçok ilde maraton organizasyonlarına katılıyor.

GENÇLERİ TEŞVİK EDİYOR

Kara, 2003 yılında mide kanseri teşhisi konulup ameliyat edildikten sonra da sporla olan bağını kesmedi, aksine daha çok koşmaya yöneldi. Gençleri, sağlıklı ve uzun bir ömür için spora teşvik eden Kara, bugüne kadar çok sayıda sporcu yetişmesine katkı sağladı.

MARATONLARDA DERECEYE GİRİYOR

Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporla alakalı araştırmalar yaptığını belirterek, "Bu benim bir hobim ve insanlık adına yapmak istediğim bir yardım, bir sadakadır. 70 yaşıma gelmeme rağmen koşarak, spor yaparak sağlıklı yaşamanın yollarını göstererek insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Maratonlara katılıyorum. En son İstanbul maratonunda 70-75 yaş grubunda üçüncü, Bursa’da yapılan yarışmada ise Türkiye birincisi oldum." diye konuştu.

"SPOR YAPARAK SAĞLIK VE ZİNDE KALIYORUM"

Sağlıklı ve zinde oluşunu spor yapmasına bağladığını vurgulayan Kara, şunları kaydetti: "Mide kanseri hastalığına yakalandım ve 2003'te ameliyat edildim. Bu ameliyattan sonra 'ben yaşayacağım' diyerek sporun beni yaşatacağına inandım. Koşacak halde bile değilken koşmaya başladım ve spor yapmaya devam ettim. Kendimi iyi hissettikçe yarışlara katılmaya başladım. O gün bugün devamlı Türkiye'nin neresinde olursa olsun maratonlara katılmaktayım. Sağlıklı yaşamanın birinci yolu spordan geçmekte. Teşvik ettiğim gençlerden 30'a yakını maratoncu oldu. Atletizmi 7'den 70'e herkese öneriyorum. Yardım isteyenlere fahri antrenörlük de yapıyorum. Vücudum götürdüğü müddetçe koşmaya, spor yapmaya devam edeceğim. Ben eğer koşarsam yaşarım, koşarsam iyiyim. 'Nasılsın' diye bana sorduklarında 'koşabiliyorsam iyiyim' diyorum."

"MUTLU OLMAK İÇİN SPOR YAPIN"

Gençlerin teknoloji bağımlısı haline geldiğine de dikkati çeken Kara, şu tavsiyelerde bulundu:

"Günümüzde çocukların ellerine kontrolsüz verilen bilgisayar ve cep telefonları, onların beynini yıkamakta. Vurdulu kırdılı videolar seyrederek kendi ruhlarını isyankar ruhlara çevirerek, anne ve babaya karşı asi oluyorlar. İşte bu gençler spora yönelirse enerjiyi sporla atar, okulda ve hayatlarında başarılı olurlar. Hayatta mutlu yaşayabilmek için herkese spor yapmasını tavsiye ediyorum. Maratonda birinci gelmek önemli değil, maratonu bitirmek önemli."





Kara’nın eşi 63 yaşındaki Aysel Kara da eşinin spor sayesinde hayata daha sıkı bağlandığını belirterek, "Eşimle gurur duyuyorum. O nereye giderse ben de onunla gitmeye çalışıyorum, yanında destek oluyorum. Spor yapması beni de iyi yönde etkiliyor." ifadelerini kullandı.