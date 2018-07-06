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Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, dolandırıcılara 13 bin dolarını kaptırdı.

İHA | 06.07.2018 - 00:46..
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Aralarında 1. Ordu eski Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon’unda bulunduğu 8 kişiyi kandıran dolandırıcılar, Tolon’un yaklaşık 13 bin dolarını alırken, mağdurları toplamda 400 bin TL değerinde zarara soktu.

Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

FETÖ OPERASYONUNU BAHANE ETTİLER

Dolandırılan isimler arasında emekli Orgeneral Hurşit Tolon vardı.

Dolandırıcılar Hurşit Tolon’u FETÖ operasyonu bahanesiyle tuzağa düşürdü. Tolon dolandırıcılara 13 bin dolar kaptırdı

Tolon’a ulaşan dolandırıcılar, FETÖ üyelerinin Tolon’un ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını, bankadaki parasının da ABD’deki bir bankaya gönderilmeye çalışıldığını söyledi. Dolandırıcılar, Tolon’u hem bankada hem de ABD’de operasyon yapılacağına inandırdılar. Parmak izi alınması için paraları teslim etmesi söylenen Tolon, polis zannettiği dolandırıcılarla buluştu.

Parayı teslim etti ancak operasyon göremeyince dolandırıldığını anladı. Tolon’un dolandırıcılara yaklaşık 13 bin dolar kaptırdığı öğrenildi.

Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı


DOLANDIRICILAR YAKALANDI

Konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılara operasyon yaptı. Operasyon sonucunda Suriye uyruklu Hishan J. ve Tuncay Ç. isimli 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

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