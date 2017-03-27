Emekli polis, arazide başından vurularak öldürüldü

Gaziantep Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda boş arazide hurda arayanlar, 54 KS 359 plakalı otomobilin yanında ceset olduğunu görünce polise haber verdi.

TABANCA BULUNAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından tabancayla vurularak öldürülmüş kişinin 10 ay önce emekli olan polis memuru 49 yaşındaki Abdullah Birelli olduğunu saptadı. Birelli'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Abdullah Birelli'yi öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, boş arazide bir süre tabanca aradı ancak bulamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.