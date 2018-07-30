Adana'nın Seyhan ilçesi Turgut Özal Bulvarı Güzelyalı Mahallesi'ndeki kafeteryada 28 Temmuz'da emekli polis Talip Çelik (50), bir süre önce borç verdiği, eski Adana Büyükşehir Belediyesi CHP İl Genel Meclis Üyesi olan kayınbiraderi İsmet Avcı'yı (55) arayıp, parasını istedi.

ELİNİ SIKIP YANAKLARINDAN ÖPTÜ

İddiaya göre olumsuz yanıt alan Talip Çelik, İsmet Avcı'nın bir kafeteryada olduğunu öğrenip, bu kez yüz yüze konuşmak için yanına gitti. Masada oturup dondurma yiyen Avcı'nın yanına gelen Çelik, kayınbiraderinin elini sıkıp yanaklarından öptü.

ÖLDÜRDÜ

İkili arasında geçen kısa konuşmanın ardından tartışma çıktı. Bu sırada tabancasını çıkaran Çelik, Avcı'ya ateş etti, ardından da hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden yürüyerek ayrıldı.

Bu sırada kafeteryadaki diğer müşteriler, masalarından panikle kalkarak sağa sola kaçıştı. Dondurma yiyen bazı aileler de çocuklarını kucaklayıp, kafeteryayı hızla terk etti. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Emekli polis kayınbiraderini öptükten sonra öldürdü VİDEO

"SARHOŞTUM, BEN ŞİMDİ NE YAPACAĞIM"

Bir süre yerde oturan yaralı Avcı ise kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Talip Çelik ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet'e götürülen Çelik'in sorgusunda, "Olay anında sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyorum. Allah'ım ben şimdi ne yapacağım." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çelik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.