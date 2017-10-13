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Emekli polis mandalina yüzünden pazarcıları vurdu

Bursa'da pazarda alışveriş yapan emekli polis Gürkan Erol, mandalinaları beğenmedi pazarcıları tabancayla yaraladı.

13.10.2017 - 21:06
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Geçen yıl emekli olan polis memuru Gürkan Erol, Özgür Dönmez’e ait tezgahtan mandalina almak istedi.

SÖZLÜ TARTIŞTILAR

Erol, bir süre mandalinaları inceledikten sonra Dönmez'e, "Bunları beğenmedim, Güzel mal sat" dedi. Dönmez ile aynı tezgahta satış yapan Nuri Mutlu da, "Beğenmediysen pazarda mandalina satan çok arkadaş var, onlardan al” diye karşılık verince tartışma çıktı.

Emekli polis mandalina yüzünden pazarcıları vurdu

SİLAHI ÇEKİP VURDU

Tartışma sırasında Gürkan Erol, belindeki ruhsatlı tabancasını çekip, Özgür Dönmez‘i karnından ve ayağından, Nuri Mutlu’yu ise ayaklarından vurdu. Büyük paniğin yaşandığı pazarda alışveriş yapanlar, sağa sola kaçıştı.

Emekli polis mandalina yüzünden pazarcıları vurdu

POLİS GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada pazar yerinde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Timleri, elinde silahla, "Yanıma yaklaşmayın, ben panik atak hastasıyım, hepinizi vururum” diyen Gürkan Erol’u sakinleştirip, gözaltına aldı.

Emekli polis mandalina yüzünden pazarcıları vurdu

Emekli polis mandalina yüzünden pazarcıları vurdu

Emekli polis mandalina yüzünden pazarcıları vurdu

Emekli polis mandalina yüzünden pazarcıları vurdu

Emekli polis mandalina yüzünden pazarcıları vurdu

Emekli polis mandalina yüzünden pazarcıları vurdu

Emekli polis mandalina yüzünden pazarcıları vurdu

Emekli polis mandalina yüzünden pazarcıları vurdu

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