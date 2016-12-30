Emekli promosyon ücreti ne kadar oldu | Başbakan Yıldırım açıkladı

Ülkemizde 11 milyon emekli vatandaşımızı kapsayan ve bu insanların neredeyse bir yıl gibi bir süredir sonuç beklediği emekliye promosyon ücreti ile ilgili tüm yeni gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

2016 yılında neredeyse gündemden hiç düşmeyen ve ülke nüfusunun yüzde 20'si gibi çok ciddi bir kitleyi ilgilendiren emekliye promosyon ücretinde yeni bir gelişme var.

Emeklilere banka promosyonu ödenmesiyle ilgili çalışmanın detaylarını Başbakan Binali Yıldırım açıkladı.

1000-2000 LİRA MAAŞ ALANLARA 375 LİRA PROMOSYON

2017 yılında emeklilere, 1000 TL’nin altında maaş alanlara 300 TL, 1000 TL - 2000 TL arasında 375 TL, 2000 TL’nin üzerinde maaş alanlara 450 TL promosyon ödenecek.

Emekliye ödenecek promosyon miktarı belli oldu VİDEO

ÖDEMELER 1-3 AY ARASI YAPILACAK

Tek seferlik ödemeler 1 ile 3 ay arasında yapılacak..

11,5 MİLYON EMEKLİ YARARLANIYOR

11,5 milyon emekli yararlanıyor. Bunun 8,5 milyonu yani yüzde 75'ten fazlası bin-2 bin lira aralığında, onlar 375 lira alacak. Yüzde 6,5 civarında 2 binin üzerinde var, onlar 450 lira alacak, 300 lira alanlar da yüzde 20 civarında. Bunun yıllık tutarı da 5 milyar liralık bir kaynağı bankalar ve hükümetimiz emeklilerimize, maaşlarına ilave olarak promosyon şeklinde sağlamıştır.