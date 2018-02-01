Emekli tümgeneral Nogaylaroğlu: Dünyaya örnek bir harekat

Washington merkezli Turkish Heritage Organization (THO) adlı düşünce kuruluşunun "Bölgesel İstikrar: NATO Altında ABD-Türkiye Stratejik İttifakı ve İşbirliği" başlıklı panele Emekli Hava Pilot Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu ile ABD ordusundan emekli Deniz Piyade Komutanı General James Conway katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise Amerika Türk Koalisyonundan (TCA) Nilsu Gören yaptı.

Panelin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Nogaylaroğlu, Afrin operasyonunu değerlendirdi.

"DÜNYADA DA ÖRNEK GÖSTERİLECEK"

Nogaylaroğlu, "Afrin operasyonu sadece Türkiye'de değil, dünyada da örnek gösterilecek bir operasyondur. Bu, hem TSK hem de Türk milleti için son derece önemlidir. Afrin operasyonu, Türk milletinin ve askerinin yüz akı olacak bir operasyondur. Zira son dönemde TSK birçok badireyi atlattı ve bazı soru işaretleri vardı. Bunların giderilmesi açısından çok önemli oldu." ifadesini kullandı.

Türk halkının hemen hepsinin bu operasyonu destekliyor oluşunun da çok değerli olduğunu vurgulayan emekli tümgeneral, "Bu operasyon Türk halkının bekasıyla ilgilidir ve hepimizin bir araya gelmiş olması hayati derecede önemi haiz." dedi.

"BİR TANE TÜRK PERÇİNİ GÖRECEK MİYİZ DİYORDUK"

Afrin'deki operasyonun, TSK'nın son dönemde milli savunma sanayinin geliştirmiş olduğu silahları kullanması açısından da önemli olduğunu hatırlatan Nogaylaroğlu, "36 yıl Türk Hava Kuvvetlerinde uçtum, bir tane Türk perçini görecek miyiz derken bugünlere geldik. Türk karar vericilerinin, milletimizin ve mühendislerimizin bir araya gelerek bu milli silahları geliştirmiş olması gerçekten gurur verici." ifadelerini kullandı.

Bu operasyonun, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yapılıyor olmasının da bir gereklilik olduğunu kaydeden emekli komutan, ÖSO mensuplarının o bölgenin insanı olduklarını ve bölgeyi gayet iyi bildiklerini dile getirdi.

"SİVİLLER OLMASA İKİ GÜNDE ALINIRDI"

Nogaylaroğlu şunları söyledi:

"Biz terörle mücadele ederken sivillerin zarar görmemesi noktasında azami dikkat gösteren bir milletiz. Burada da ordumuz ve askerimiz aynı hassasiyeti gösteriyor. Eğer sivillerle ilgili hassasiyet gösterilmese o bölge iki günde alınıp geçilebilirdi, ama sırf siviller zarar görmesin noktasında azami dikkat gösteriliyor."

Münbiç'e yönelik muhtemel bir operasyonla ilgili açıklamalar da yapan emekli Tümgeneral, "Münbiç ise ABD'nin de yer aldığı bir bölge olarak Fırat Nehri'nin batı yakasında yuvalanan terör gruplarının dağıtılması bakımından çok önemli. Umarım Amerikalılarla ortak bir nokta bulunur ve kimsenin burnu kanamadan orayı teröristlerden temizleriz." şeklinde konuştu.

"FETÖ, HERHANGİ BİR ÖRGÜT DEĞİLDİR"

Balyoz Davası sürecinin ilk mağdurlarından olan ve 3 yıla yakın hapiste yatan Nogaylaroğlu, bu süreçle ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye için nasıl bir tehdit olduğu noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyu doğrudan anlamış ve ele almış olması büyük bir şans. Bazı sorunlar yaşanıyor olabilir ama yürüyen tüm bu operasyonlarda onun desteğinin olması hayati önemi haiz. FETÖ herhangi bir örgüt değildir, Türkiye Cumhuriyeti devletini ele geçirmek üzere organize edilmiş bir gruptur. Umarım Amerikalılar da bunu anlarlar ve bu grubun ABD'de kalmasına müsaade etmezler."

Panelde yaptığı konuşmasında ise Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak birçok yerde görev yaptığını hatırlatan Nogaylaroğlu, "Biz neden Afganistan'da düzeni sağlamak için Amerikalılarla çalışıyorsak onların da bizim buradaki terörle mücadelemizi anlaması lazım." dedi.

CONWAY: YPG'YE DESTEK TAKTİKSEL

ABD'nin neden Suriye'de terör örgütü PYD/PKK unsurları ile çalışma kararı aldığını Washington perspektifinden anlatan Amerikalı emekli komutan James Conway ise "ABD'nin YPG'ye desteği taktikseldir, ancak Türkiye stratejik bir ortaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bazı Amerikalı generallerin "YPG ile PKK arasında ilişki olduğuna inandığını" belirten Conway, bu grupların sınırı geçerek Türkiye'ye bir tehdit oluşturmasının güçlü bir olasılık olmadığını savundu.

ABD ile Türkiye'nin, birçok alanda ortak askeri işbirlikleri yaptığını belirten Conway, Münbiç'te iki ülke askerinin karşı karşıya gelme ihtimalinin olabileceğini, ancak iki ülke yetkililerinin bu olmadan gerekli adımları atacağına inandığını vurguladı.