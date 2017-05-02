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Emekli vali intihar girişiminde bulundu

Son olarak Kırklareli Valiliği yapan Çetin Birmek intihar girişiminde bulundu. Birmek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

02.05.2017 - 11:02
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çetin birmek

Eski valilerden Çetin Birmek, intihar girişiminde bulundu.

Tarabya'daki Adalet Sitesi'nde bulunan evinde başına silahla ateş ettiği belirtilen Birmek ağır yaralandı. 77 yaşındaki Birmek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ÇETİN BİRMEK KİMDİR?

1960 yılında Kiğı, 1961 yılında Keban, 1963-1964 yılları arasında Refahiye kaymakamlıkları, 1979-1981 yılları arasında Muğla, 1981-1984 yılları arasında Tokat, 1992-1993 yılları arasında Mersin ve 1993-1996 yılları arasında Kırklareli valilikleri yaptı.

Birmek, 15 Ekim 1998 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.

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