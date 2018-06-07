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Emekliler bayram ikramiyelerini bugün alıyor

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri bugün, SSK emeklilerimizin ikramiyeleri ise yarın hesaplara yatırılıyor.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 09:22..
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G

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz ay, emeklilerin maaş ve ikramiyeödemelerinin öne alındığını ve emekli maaşları ile ikramiyelerin ayrı ayrı ödeneceğini söylemişti.

BİN LİRALIK İKRAMİYE BUGÜN YATACAK

Bakan Sarıeroğlu, "SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlarımız var. SGK'dan emekli aylığı almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerimiz de var. Onları da ilgilendiren çok önemli bir müjdeydi. 1000 TL'lik ikramiye ödememiz olacak. Haziran'ın ilk haftasında ödeme yapacağımızı ifade etmiştik" dedi.

MAAŞLAR HAFTAYA

Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamasının ardından bugün Emekli Sandığı ve Bağ- Kur emeklileri bayram ikramiyelerini alacak. Maaşlar da önümüzdeki hafta hesaplara yatırılacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI

SSK emeklilerinin ikramiyeleri yarın yatacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 11 - 12 - 13 Haziran tarihlerinde ödenecek.

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