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Emekliler bayram ikramiyelerini haziran başında alacak

Yeni ekonomi paketi hakkında açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Ağbal, "Emeklimiz, Ramazan Bayramı'ndan önce, muhtemelen haziranın başında bin lira bayram ikramiyesini almış olacak" dedi.

AA | 03.05.2018 - 07:55..
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. Kamu alacaklarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi gibi düzenlemeleri içeren yeni ekonomi paketini değerlendiren Ağbal, vadesi geçmiş bütün borçların yapılandırma kapsamında olduğuna işaret etti.

Emekliler bayram ikramiyelerini haziran başında alacak

"YAKLAŞIK 1 YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Ağbal, önceki yıllardaki yapılandırma sonuçlarına göre, yeni yapılandırma düzenlemesinden 15-16 milyar lira gelir elde edilmesini öngördüklerini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Emekli aylığı artışlarının bu yıl bütçesine maliyeti 22,3 milyar lira. Bir de 65 yaş aylığını artırıyoruz, orada da 581 bin kişi var, onun da maliyeti 1,2 milyar lira. Dolayısıyla ikisinin toplamı 23,5 milyar lira. Paket içerisinde bazı başka düzenlemeler de var, onları topluca değerlendirdiğimizde kamu maliyesinin gider tarafında 24 milyar liralık bir artış olduğunu görüyoruz. AK Parti hükümetleri olarak her zaman için hesabımızı, kitabımızı yaparak yola çıktık, hesapsız, kitapsız hiçbir işin içerisine girmedik. Biz aslında yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalışıyoruz, bugün aniden ortaya çıkmış bir çalışma da değil.16 yıldır bütçeyi nasıl düzgün bir şekilde bugünlere getirdiysek, 25 Haziran sabahından itibaren de güçlü bir iktidar olarak yolumuza devam edeceğiz."

"HAZİRAN BAŞINDA BAYRAM İKRAMİYESİNİ ALMIŞ OLACAKLAR"

Emeklilere getirilen ikramiyeye de değinen Ağbal, "Şimdi çıkacaklar açık artırmaya, diyecekler ki 'Onlar 1 verdi, biz 2 verdik.' Onu 7 Haziran seçimlerinde gördük. Hesabı kitabı bilmeyenlerin 'Ben şuradan şu kaynağı buldum, buradan bu kaynağı buldum' demesiyle bu işler olmaz. Emeklimiz, Ramazan Bayramı'ndan önce, muhtemelen haziranın başında bin lira bayram ikramiyesini almış olacak, hayırlı olsun. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bunun Meclisten geçeceğini düşünüyorum. Mayıs ayının belki ortasına bile kalmadan bu paket yasalaşmış olur."

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