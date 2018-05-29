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Emekliler maaşlarını da bayramdan önce alacak

Bakan Sarıeroğlu, emeklilerin ikramiyeleri ile maaşlarının ayrı ayrı bayramdan önce yatırılacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 10:27..
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Bayram ikramiyelerinin Haziran ayının ilk haftasında ödeceğinin açıklanmasından sonra emeklilere bir güzel haber daha geldi.

BAYRAMDAN ÖNCE MAAŞLAR HESAPTA

Emeklilere müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu verdi.

Bakan Sarıeroğlu, bayram ikramiyesi gibi emekli maaşlarının da bayramdan önce yatacağını söyledi.

1000 TL'LİK İKRAMİYE

Sarıeroğlu, şunları söyledi: "SSK Bağkur ve emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımız, SGK'dan emekli aylığı almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerimiz de var. Onları da ilgilendiren çok önemli bir müjdeydi. 1000 TL'lik ikramiye ödememiz olacak.

TARİHLER

Haziran'ın ilk haftasında ödemeye yapacağımızı ifade etmiştik. 15 - 17 Haziran tarihleri arasında Ramazan bayramımız.

Bayram öncesinde vatandaşlarımızı daha da rahatlatmak adına, hem emekli maaşlarımızın ödemelerini hem ikramiyelerimiz de bir önceki hafta yapmaya karar verdik.

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI

Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz.

SSK EMEKLİLERİ

SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz.

Emekli sandığı emeklilerimizin maaşları ayın 1 - 5 arasında, SSK ve Bağkur emekli maaşlarımızı da 11-12-13 Haziran tarihlerinde ödemelerini gerçekleştirmiş olacağız."

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