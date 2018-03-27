taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.452
USD
3,9796
EURO
4,9479
ALTIN
173,00
PETR
69,7700

Emekliler misket oynayarak zaman geçiriyor

Şanlıurfa'da, havaların ısınmasıyla bir grup emekli boş arazide taş misket oynayarak eğleniyor.

DHA | 27.03.2018 - 11:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Boş zamanlarını çocuklar gibi eğlenerek geçiren emekliler, oyun sırasında misketlerini zımparayla düzelterek hem parlatıyor hem de kayganlaşmasını sağlıyor.

Mahallede hayranlıkla izlenen oyunda oyuncular, belli aralıklarla hizaya geçip, 1 liralık madeni parayı dikey olarak yere tutturup misketle düşürmeye çalışıyor.

Emekliler misket oynayarak zaman geçiriyor

MAÇ İZLER GİBİ İZLİYORLAR

Oyun oynayanlar kadar çevredekiler de meraklı gözlerle izliyor. Oyun alanına konulan taşların üzerine oturanlar, tribünde maç izler gibi bir yandan çaylarını yudumlayıp, diğer yandan yetişkinlerin oyununu seyrediyor.

Emekliler misket oynayarak zaman geçiriyor

Toz toprak içinde yetişkinlerin oynadığı oyunları kenarda izleyen mahalle sakinleri, zaman zaman tezahüratta bulunarak tribünde maç izliyor gibi destek veriyor. Çoğunluğu arabasıyla geldiği oyun alanı panayırı andırıyor.

"BU OYUN ÇOK ESKİ TARİHE DAYANIR"

Oyun oynayarak keyfili zaman geçirdiklerini belirten Adem Çiçek, "Bu oyun, çok uzun yıllara dayanan bir oyundur. Daha önce köylerde oynanırdı. Şimdi de Şanlıurfa'da boş bir alanda vatandaşlar kendi aralarında, bir eğlence olarak sürdürüyorlar. İstenilen sayıda oyuncuyla oynanabilir. Bu oyunda ilk hedef, rakibin misketini vurmaktır. İkinci hedef ise parayı vurmaktır. Çok eski tarihe dayanan bu oyunu, vatandaşlarımız da zaman geçirmek için oynuyor." dedi.

Emekliler misket oynayarak zaman geçiriyor



Emekliler misket oynayarak zaman geçiriyor



Emekliler misket oynayarak zaman geçiriyor



Emekliler misket oynayarak zaman geçiriyor



Emekliler misket oynayarak zaman geçiriyor



Emekliler misket oynayarak zaman geçiriyor

Emekliler misket oynayarak zaman geçiriyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
MİT tırları davası başladı
Adana ve Hatay'da 19 Ocak 2014'te, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ'nün 11 sivil imamı, 1 tuğgeneral ve 55 sanığın yargılanmasına başlandı.
Yılkı atları fotoğrafçıların gözdesi oldu
Kayseri'de, Erciyes Dağı'nın eteklerinde dolaşan yılkı atları, fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi.
Pizzaya tüküren kurye kendini çekti
Eskişehir’de bir müşterisine götürdüğü pizzaya tüküren ve bunu telefonuna kaydeden kurye, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Bahçeli: Çipras ne alırsam kar mantığına gömülmüştür
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında Yunanistan Başbakanı Çipras hakkında söylediği sözler, partililer tarafından uzun süre alkışlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hatay'da etkisiz hale getirilen PKK'lıların son hali

Hatay'da etkisiz hale getirilen PKK'lıların son hali

55
Son cumhurbaşkanlığı ve genel seçim anketi

Son cumhurbaşkanlığı ve genel seçim anketi

79
Afrin'de iki asker, Amanoslar'da bir asker şehit oldu

Afrin'de iki asker, Amanoslar'da bir asker şehit oldu

77
Başbakan Yıldırım ile İbadi telefonda görüştü

Başbakan Yıldırım ile İbadi telefonda görüştü

90
Yunan gazetecinin Türkiye itirafları

Yunan gazetecinin Türkiye itirafları

41
İzmir’de otobüslerde 'Gittiğin kadar öde' sistemi

İzmir’de otobüslerde 'Gittiğin kadar öde' sistemi

77
Almanya ve Fransa: İsrail'in her zaman yanındayız

Almanya ve Fransa: İsrail'in her zaman yanındayız

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM