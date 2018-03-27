Emekliler misket oynayarak zaman geçiriyor

Boş zamanlarını çocuklar gibi eğlenerek geçiren emekliler, oyun sırasında misketlerini zımparayla düzelterek hem parlatıyor hem de kayganlaşmasını sağlıyor.

Mahallede hayranlıkla izlenen oyunda oyuncular, belli aralıklarla hizaya geçip, 1 liralık madeni parayı dikey olarak yere tutturup misketle düşürmeye çalışıyor.

MAÇ İZLER GİBİ İZLİYORLAR

Oyun oynayanlar kadar çevredekiler de meraklı gözlerle izliyor. Oyun alanına konulan taşların üzerine oturanlar, tribünde maç izler gibi bir yandan çaylarını yudumlayıp, diğer yandan yetişkinlerin oyununu seyrediyor.

Toz toprak içinde yetişkinlerin oynadığı oyunları kenarda izleyen mahalle sakinleri, zaman zaman tezahüratta bulunarak tribünde maç izliyor gibi destek veriyor. Çoğunluğu arabasıyla geldiği oyun alanı panayırı andırıyor.

"BU OYUN ÇOK ESKİ TARİHE DAYANIR"

Oyun oynayarak keyfili zaman geçirdiklerini belirten Adem Çiçek, "Bu oyun, çok uzun yıllara dayanan bir oyundur. Daha önce köylerde oynanırdı. Şimdi de Şanlıurfa'da boş bir alanda vatandaşlar kendi aralarında, bir eğlence olarak sürdürüyorlar. İstenilen sayıda oyuncuyla oynanabilir. Bu oyunda ilk hedef, rakibin misketini vurmaktır. İkinci hedef ise parayı vurmaktır. Çok eski tarihe dayanan bu oyunu, vatandaşlarımız da zaman geçirmek için oynuyor." dedi.