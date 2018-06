Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ

Bozdağ, "Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri bayram ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları bayram öncesi ödenecek." dedi.

KANDİL OPERASYONU

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Olumlu bir noktadayız. Tabii Irak'ın Kuzeyi'nde TSK terörle mücadele etmek için bulunmaktadır. Kandil ve Irak'ın Kuzeyi'nden Türkiye'ye geçişi engellemek için oradalar. Zaman zaman saldırılar oluyor. Şehitlerimiz, gazilerimiz oluyor. Şunu bilmeliyiz ki, nerede terörist var ise nerede Türkiye'ye dönük tehdit var ise bu Türkiye için bir hedeftir.

Kaynağında imha etme kararlılığındadır. Orada da teröristlerin inine girmeye devam ediyoruz. Kandil'in terör merkezi olduğunu bilmeyen yok. Kandil'e defalarca operasyon Türkiye yaptı. Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir, her an her şey olabilir.

YUNANİSTAN'DA DARBECİ ASKERLERİN TAHLİYESİ

Yunanistan Türkiye gibi darbelerden çok çekmiş bir ülke. Suçluların iadesine dair uluslarası hukuku içeren kurallar var. Darbelerden bu kadar bedel ödeyen ülke olarak darbeci teröristlerin Türkiye'ye iadesini yapmaktır. Yunanistan Türkiye'nin içerisinde ona karşı darbe teşebbüsüne kalkışan FETÖ'cü teröristleri himaye etmektedir. Yunanistan Devleti onlara destek vermektedir. Bunu Türkiye olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Aleksis Çipras sözünün eridir zannettik. Ama bu iadeler yapılmadı. Bu iadelerin siyasi bir yönü de vardır.



Emeklilere ödenecek ikramiyelerin tarihi belli oldu VİDEO