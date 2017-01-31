Emeklilere promosyon Mart'ta ödenecek

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, emeklilere verilecek promosyonla ilgili şunları söyledi:

"PROTOKOL BU HAFTA İMZALANACAK"

"Mart ayı itibarı ile promosyonlar ödenmeye başlayacak. Protokol bu hafta imzalanacak. Promosyon ödemesinin mayıs ayında tamamlanmasını protokole koyuyoruz. Mayıs'ı geçmeyecek ve taban ücretin altına inmeyecek.

"EN FAZLA ÖDENECEK PROMOSYON 450 LİRA"

1000 liranın altında emekli maaşı alanlara 300 lira, 1000 lira ile 2000 lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2000 lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lirayı vermek bizim kamu bankalarıyla asgari taahhüdümüz. Ama diğerlerine de açıyoruz, rekabete açıyoruz. Farklı önerileri ve cazip promosyonları emeklimizin tercihlerine göre serbest bırakıyoruz."

