Emeklilere promosyon Şubat'ta ödenecek

Yaklaşık 11.5 milyon emekliye promosyon için geri sayım başladı. Kamu bankalarıyla anlaşmaya varılmasının ardından ödemeler için kollar sıvanırken, özel bankalardan da promosyon yanıtı bekleniyor.

ŞUBAT'TA BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Promosyon ödemelerinin özel bankalarla birlikte Şubat'ta başlaması planlanıyor.

ÖDENECEK PROMOSYON TUTARLARI

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine promosyon için kamu bankalarıyla anlaşma, 2017 yılına girmeden sağlandı. 3 yıllık dönem için maaşı bin liranın altında kalanlara 300, maaşı bin-2 bin lira arasında olanlara 375, maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlara 450 lira promosyon verilmesi karara bağlandı. Promosyon ödemelerinin yapılması için çalışmalar başlatılırken; Sosyal Güvenlik Kurumu özel bankalarla da masaya oturdu.

Özel bankaların kısa süre içinde promosyon yanıtını vermesi bekleniyor. Promosyon karara bağlanmadan önce emeklilerin maaşını kendi şubelerine taşıması için kampanya üstüne kampanya yapan özel bankaların, 4.2 milyon müşterisini kaybetmemek için 'evet' yanıtı vereceği düşünülüyor.

PROMOSYONDA ARTIŞ GÖRÜLEBİLİR

Kamu bankalarında ödemelerin Şubat'ta başlaması planlanırken; özeller de elini çabuk tutarsa, promosyon tüm bankalarda aynı anda hayata geçmiş olacak. Özel bankaların da devreye girmesi, rekabet yaratacağından, promosyonda belirlenen taban tutarlarda artış getirebilecek.

ZAMLI MAAŞ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni maaşlarına kavuşuyor. Yüzde 4.73 zamlı maaşlar, yarından itibaren hesaplara yatırılacak. Emekliler, maaş ödeme günlerinde zamlı paralarına kavuşacak.