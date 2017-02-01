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Emeklilere promosyonda ilk imza atıldı

Promosyon protokolünü hazırlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarla bir araya gelmeye başladı.

01.02.2017 - 17:40
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Yaklaşık 12 milyon emekliye promosyon için imza bugün Ziraat Bankası ile SGK arasında atıldı.

İLK İMZA ATILDI

Ziraat Bankası ile az önce atılan imzanın ardından sıra diğer kamu bankalarına gelecek. Sürece kamu bankalarının değil, özel bankaların da katılması bekleniyor.

Promosyon protokolüne imza atan bankalar, emeklilere ödemeler için çalışmalara başlayacak.

En geç Mart'ta ödemelerin başlaması planlanıyor. Emeklilerin promosyon almak için maaşını protokole imza atmış bankadan alması gerekiyor.

Banka, 3 yıllık dönem için;

Maaşı bin liranın altında olanlara 300 lira,

Maaşı bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375 lira,

Maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödemesi yapacak.

Bankalar emeklilere bu tutarın altında ödeme yapamayacak, ancak isterse daha yükseğini verebilecek.

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