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Emeklilerin promosyon alacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, emeklilere verilecek promosyonlo ilgili, ''İnşallah mart ayında alacaklar'' dedi.

25.01.2017 - 14:29
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ASD

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı"nın işleyişiyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlerinden, video konferans yöntemiyle bilgi aldı.

EMEKLİLERE MÜJDE

Bakan Müezzinoğlu, Ağrı Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Nuri Aktaş'tan çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Aktaş'ın bir emeklinin evini ziyaret ettiğini belirtmesi üzerine Müezzinoğlu, "Emeklilerimiz promosyon bekliyorlar mı?" dedi. Aktaş'ın "bekliyorlar" yanıtı üzerine Müezzinoğlu, "İnşallah mart ayında alacaklar." müjdesini verdi.

ÇAT KAPI ZİYARET EDİN

Program kapsamında bakanlık yöneticilerinin yapması gereken ev ziyaretlerini yeterli bulmayan Müezzinoğlu, SGK ve İŞKUR il müdürlerine, toplumun farklı kesimlerinden daha çok vatandaşı "çat kapı" ziyaret etmeleri talimatını verdi.

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