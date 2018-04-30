taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.283
USD
4,0544
EURO
4,8995
ALTIN
171,32
PETR
74,3200

Emekliye bayram ikramiyesi

Bakanlar Kurulu sonrası 12 milyon emekliye her yıl bayramda biner lira ikramiye verilmesi kararı alındı.

Haber Merkezi | 30.04.2018 - 18:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Emekliye bayram ikramiyesi

Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Binali Yıldırım alınan kararları açıkladı.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ GELİYOR

12 milyon emekli aylığı alanlarla ilgili yeni bir karar alındığını söyleyen Binali Yıldırım, "12 milyon emekliye Ramazan bayramı öncesi 1000 lira, Kurban bayramı öncesi 1000 lira verilecek" dedi.

Emekliye bayram ikramiyesi

Başbakan ayrıca, "Emeklilerimiz, daha fazlasına layık, bunun bilincindeyiz. Bu bir adımdır. İnşallah imkanlarımız daha da geliştikçe devam edecek. Yurt dışından emekli olanlar da, emeklilerin sadece kendileri değil dul ve yetimleri de bu imkandan yararlanacak." dedi.

Başbakan: Emekliye her bayram ikramiye vereceğiz VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yük boşaltan kamyon havaya kalktı
Mardin Nusaybin'de toprak boşaltan kamyonun kupa kısmı havada kaldı. Kamyonda mahsur kalan şoför, kepçeyle kurtarıldı.
Ege’de son 24 saatte 303 kaçak göçmen yakalandı
Muğla, İzmir ve Aydın illerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından son 24 saatte toplam 303 kaçak göçmen yakalanarak Göç İdaresi'ne sevk edildi.
Karakola giden kadın, hırsızlıktan gözaltına alındı
Kocaeli'de bir fabrikadan inşaat malzemesi ve araç gereçleri çalan 2 kadından biri başka bir iş için gittiği polis merkezinde yakalanarak, adliyeye sevk edildi.
Batman’da Şehit Abdullah Tayyip Olçok Kütüphanesi açıldı
Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Fatih İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan kütüphanenin açılış programına katıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi

GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi

167
Hama’da rejim ve İran güçlerinin tugayına saldırı

Hama’da rejim ve İran güçlerinin tugayına saldırı

128
Bayrakçı: CHP yanlış adayla çıkarsa Erdoğan yüzde 62 alır

Bayrakçı: CHP yanlış adayla çıkarsa Erdoğan yüzde 62 alır

136
Prens Selman Filistinlilere hakaret etti

Prens Selman Filistinlilere hakaret etti

349
Başbakan'ın Bakanlar Kurulu sonrası açıklaması

Başbakan'ın Bakanlar Kurulu sonrası açıklaması

266
Şaka yapmak için yolda arabasını sıkıştırdığı eşi kaza yaptı

Şaka yapmak için yolda arabasını sıkıştırdığı eşi kaza yaptı

197
Devlet Bahçeli otomobil koleksiyonunu genişletti

Devlet Bahçeli otomobil koleksiyonunu genişletti

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM