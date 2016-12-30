Emeklilere banka promosyonu ödenmesiyle ilgili çalışmanın detaylarını Başbakan Binali Yıldırım açıkladı.

1000-2000 LİRA MAAŞ ALANLARA 375 LİRA PROMOSYON

2017 yılında emeklilere, 1000 TL’nin altında maaş alanlara 300 TL, 1000 TL - 2000 TL arasında 375 TL, 2000 TL’nin üzerinde maaş alanlara 450 TL promosyon ödenecek.

Emekliye ödenecek promosyon miktarı belli oldu VİDEO

ÖDEMELER 1-3 AY ARASI YAPILACAK

Tek seferlik ödemeler 1 ile 3 ay arasında yapılacak..

11,5 MİLYON EMEKLİ YARARLANIYOR

11,5 milyon emekli yararlanıyor. Bunun 8,5 milyonu yani yüzde 75'ten fazlası bin-2 bin lira aralığında, onlar 375 lira alacak. Yüzde 6,5 civarında 2 binin üzerinde var, onlar 450 lira alacak, 300 lira alanlar da yüzde 20 civarında. Bunun yıllık tutarı da 5 milyar liralık bir kaynağı bankalar ve hükümetimiz emeklilerimize, maaşlarına ilave olarak promosyon şeklinde sağlamıştır.