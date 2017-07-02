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Emektar uçaktan tehlikeli atlayışlara son verildi

Büyükçekmece sahilindeki emektar uçağın kanatlarının tramplen olarak kullanılmasını önlemek için yapılan çalışmalar sonuç verdi.

02.07.2017 - 10:12
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, havacılık sevgisini halka yaymak ve havacılık meraklıları için yıllar önce hizmetten çıkardığı 1947 model C-47 Dakota nakliye uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan istedi. Komutanlığın hibe ettiği bu uçak 15 yıl önce Büyükçekmece sahiline yerleştirildi.

Emektar uçaktan tehlikeli atlayışlara son verildi

KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NDA DA KULLANILMIŞTI

Kokpitinde değişiklik yapılmayan, bir dönem müze olarak hizmet vermesi hedeflenen Kıbrıs Barış Harekatı’nda da kullanılan uçakta Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün desteği ile ilçede faaliyete geçen Sportif Havacılık Kulübü Derneği ve Türk Hava Kurumu da çeşitli etkinlikler organize etti.

Emektar uçaktan tehlikeli atlayışlara son verildi

TEHLİKELİ ATLAYIŞLAR YAPILIYORDU

Ancak, sahildeki uçağın denize yakın kanadı, yaz aylarında sahili dolduran maceracı bazı genç ve çocuklar tarafından tramplen olarak kullanılmaya başlanması tehlikeli bir tablo ortaya çıkardı. Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri uçağın üzerine çıkılmasını önlemek amacıyla önce merdiveni gövdeden uzaklaştırdı. Gençlerin bu kez uçağın üzerine çıkmak için tekerlek bölümünü kullandığı belirlenince bu bölge de tel örgülerle çevrildi. Bu çabalara rağmen birbirlerinin üzerine tırmanan ve üçüncü arkadaşlarını yukarı çıkartan gençlerin kanattan atlayışlarının önüne yine de geçilemedi.

Emektar uçaktan tehlikeli atlayışlara son verildi

ÖNLEMLER SONUÇ VERDİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ‘Uçağın Chevrolet’i olarak nitelendirdiği C-47 uçağını yıllar önce dönemin Hava Harp Okulu Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı’dan aldıklarını, binlerce kişinin bunu yakından görerek altından geçerek önünde poz vermesi için yerleştirdiklerini söyledi. Akgün, kanadı tramplen olarak kullanılan uçak için önlemler alacaklarını, denize çıkıntı yapılacağını açıklamıştı. Belediye ekipleri, uçağın kanadının bulunduğu bölgenin deniz kısmını kapatırken, aynı bölgedeki İBB Sosyal Tesisi'nin önüne denizde iskeleye benzer çıkıntı yaparken atlayışların önüne geçti. Geçen yıla kadar yaralanma başta olmak üzere çeşitli tehlikelere neden olan atlayışlar tümüyle önlenmiş oldu.

Emektar uçaktan tehlikeli atlayışlara son verildi

Emektar uçaktan tehlikeli atlayışlara son verildi

Emektar uçaktan tehlikeli atlayışlara son verildi

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