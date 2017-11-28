Emel Yıldırım Aylin Koç'la tanıştı

1993 Türkiye İkinci Güzeli Emel Yıldırım, Erdal Acar'dan olan oğlu Eremcan ile hasret gidermek için geçen hafta sonu Londra'ya gitti.

Londra'ya giden Emel Yıldırım, Eremcan'ın kız arkadaşı, Caroline Koç ile rahmetli Mustafa Koç'un kızı Aylin ile de tanıştı. Birbirlerini çok seven Emel Yıldırım ve Aylin Koç kısa sürede kaynaştı.

"ALLAH TAMAMINA ERDİRSİN"

Emel Yıldırım, bu ilişkiyle ilgili sorulara şöyle yanıt vermişti:

''Çok güzel bir ilişkileri var. Allah tamamına erdirsin. Ama önce okullarını bitirmeleri gerek. İkisi de Londra'da okuyor. Aylin'i kızım gibi severim. Caroline Hanım ile daha tanışma fırsatı olmadı. Çocuklar mutlu olsunlar, o da olur inşallah. Sonuna kadar destekliyoruz.''