Emin Çapa twitter hesabını kapattı

İrfan Değirmenci, twitter'da 20 maddeyle neden Hayır dediğini açıkladı. Doğan Grubu ise 'tarafsızlık ilkesini' gerekçe göstererek İrfan Değirmenci'nin işine son verdi.

DEĞİRMENCİ'NİN YERİNE DAHA DA AZILI MUHALİF EMİN ÇAPA GELDİ

Yerine gelen Emin Çapa ise, İrfan Değirmenci'den çok daha fazla muhalif olmasıyla tanınıyor. Öyle ki Emin Çapa hükümet karşıtlığı bir yana, 15 Temmuz şehitlerine bile hakaret edebilecek düzeyde bir muhalif. Bu durum, "Hayır diyenler işten kovuluyor" propagandası yapanları da susturdu. Okları ise Çapa'ya çevirdi.



(Emin Çapa'nın şehitlerimize hakaret ettiği tweet)

EMİN ÇAPA, GELEN TEPKİLER ÜZERİNE TWİTTER HESABINI KAPATTI

Hayır cephesi, Değirmenci'ye 'Hayır' dediği için sahip çıkıyordu ki Emin Çapa'nın görevi kabul etmesi bu cepheyi daha da öfkelendirdi. Emin Çapa'ya twitter üzerinden tepki gösterip "Akbaba gibi İrfan'ın görevine geldin" dediler. Emin Çapa da gelen tepkiler üzerine dayanamadı twitter hesabını kapattı. İşte gelen tepkilerden bazıları: