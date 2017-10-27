Emin Çölaşan, karısına küfreden adamı işinden attırdı

Emin Çölaşan, köşe yazısında çoğu zaman kendisine “Ermeni dölü…” “Rum piçi…” “Yahudi dönmesi…” gibi hakaretlerin edildiğini ve bu hakaretleri edenlerin de kendi ifadesiyle; "Çoğu kırsal kesimde, ya da büyük kentlerin varoşlarında yaşar. Ekonomik durumlarını bilmiyorum ama önemli bir bölümünün düşük gelirli olduğunu tahmin ediyorum. Ne yazdığınıza, yazdıklarınızın doğru veya yanlış olduğuna bakmazsınız doğrudan söverler." kişiler olduğunu belirtti ve bu kişilere dava açtığını ekledi.

İŞTEN ATTIRDI

Sözcü Yazarı Çölaşan, son zamanlarda yaşadığı bir olayı da yazısının devamında aktardı. Bir okuyucunun çalıştığı şirketin kurumsal mail hesabından kendisine “Müftüler nikah kıysın. Sen de çatla. Sn. Çölaşan, sen bu kafa ile daha çölü geçemezsin. Sen hanımını herkese teşhir et. O zaman laikliğin elden kaçmaz.” şeklinde mesaj yolladığını ifade etti ve o okuyucunun çalıştığı şirketle iletişime geçerek işten attırdığını belirtti.