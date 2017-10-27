taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.807
USD
3,8127
EURO
4,4352
ALTIN
155,37
PETR
59,1700

Emin Çölaşan, karısına küfreden adamı işinden attırdı

Sözcü Yazarı Çölaşan, kendine 'sen karının herkese teşhir et' diyen okuyucusunu işten attırdığını köşesinde yazdı.

27.10.2017 - 12:03
  1. Haberler
  2. Medya
Emin Çölaşan, karısına küfreden adamı işinden attırdı

Emin Çölaşan, köşe yazısında çoğu zaman kendisine “Ermeni dölü…” “Rum piçi…” “Yahudi dönmesi…” gibi hakaretlerin edildiğini ve bu hakaretleri edenlerin de kendi ifadesiyle; "Çoğu kırsal kesimde, ya da büyük kentlerin varoşlarında yaşar. Ekonomik durumlarını bilmiyorum ama önemli bir bölümünün düşük gelirli olduğunu tahmin ediyorum. Ne yazdığınıza, yazdıklarınızın doğru veya yanlış olduğuna bakmazsınız doğrudan söverler." kişiler olduğunu belirtti ve bu kişilere dava açtığını ekledi.

İŞTEN ATTIRDI

Sözcü Yazarı Çölaşan, son zamanlarda yaşadığı bir olayı da yazısının devamında aktardı. Bir okuyucunun çalıştığı şirketin kurumsal mail hesabından kendisine  “Müftüler nikah kıysın. Sen de çatla. Sn. Çölaşan, sen bu kafa ile daha çölü geçemezsin. Sen hanımını herkese teşhir et. O zaman laikliğin elden kaçmaz.” şeklinde mesaj yolladığını ifade etti ve o okuyucunun çalıştığı şirketle iletişime geçerek işten attırdığını belirtti.

İlginizi Çekebilir
Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne
TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, yeni sezona yine iddialı bir giriş yaptı.
Bedava 'Kurtlar Vadisi Vatan'ın salonu dolmadı
Antalya Film Festivali'nde ücretsiz olmasına rağmen Kurtlar Vadisi Vatan filminin oynadığı salon boş kaldı.
RTÜK'ten televizyon kanallarına ceza yağdı
FOX TV'de "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" adlı programa, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki itfira dolu haber nedeniyle ceza kesildi.
Televizyon spikerlerin unutulmayan gafları
Televizyon ekranlarının ciddi yüzleri, zaman zaman milyonları gülümseten hatalara imza atıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Valilikten bozkurt işareti yapan öğretmen açıklaması

Valilikten bozkurt işareti yapan öğretmen açıklaması

236
FETÖ'cü sanığın kahramanlık nidaları mahkeme başkanına takıldı

FETÖ'cü sanığın kahramanlık nidaları mahkeme başkanına takıldı

53
Barzani ve peşmergeleri köşeye sıkıştı

Barzani ve peşmergeleri köşeye sıkıştı

104
İbadi Tillerson'un barışın çağrısına olumsuz cevap verdi

İbadi Tillerson'un barışın çağrısına olumsuz cevap verdi

48
Metin Topuz'un 17-25 Aralık olaylarındaki görüntüleri

Metin Topuz'un 17-25 Aralık olaylarındaki görüntüleri

53
Devletten doğum yapana maddi destek

Devletten doğum yapana maddi destek

70
Serdar Ortaç'ın Acun Ilıcalı pişmanlığı

Serdar Ortaç'ın Acun Ilıcalı pişmanlığı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM