taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.744
USD
3,6090
EURO
4,0958
ALTIN
142,39
PETR
48,0600

Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

Uçak gemisinin maliyetinin en az 20 milyar dolar olduğunu söyleyen Sözcü yazarı, bunun Türkiye için masal olduğunu ifade etti.

06.07.2017 - 07:49
  1. Haberler
  2. Gündem

emin çölaşan

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Uçak gemisi yapacağız" sözlerini değerlendirdi.

TÜRKİYE İÇİN MASAL

"Uçak gemisi yapacakmışız! Neyle, hangi parayla yaptıracaksın beyefendi? Bir uçak gemisinin maliyeti en az 20 milyar dolar." diyen Çölaşan, uçak gemisinin Türkiye için masal olduğunu bunların konuşulmaması gerektiğini yazdı.

Sözcü yazarı, "Bizim gibi ülkelerde halka bol kepçe vaatlerde bulunmak kolay iştir. Halk çoğunlukla kanar" diyerek projenin gerçek olamayacağını savundu.

"TAKSİM'DE ANIRIRIM"

Emin Çölaşan; Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılacağının konuşulduğu dönemde, "6 sıfır atılırsa Taksim'de anırırım" demişti.

İlginizi Çekebilir
Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusune net cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde yapılacak referandumun benzerinin Türkiye'de yapılamayacağını söyledi.
Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu
Başbakan Yıldırım, Suriyelilerden suç işleyenlerin sınır dışı edileceğini açıkladı.
Boston'da terör saldırısına karşı kamyon önlemi
Kutlamaların yapıldığı caddede saldırı olabileceğini değerlendiren Amerikan polisi, çözümü kamyonlarda buldu.
Numan Kurtulmuş'tan Afrin açıklaması
Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş "Afrin'den füze atanlara sessiz kalamayız." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

102
Numan Kurtulmuş'tan Afrin açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan Afrin açıklaması

34
Terör örgütü PKK yandaşları Alman gazeteciye saldırdı

Terör örgütü PKK yandaşları Alman gazeteciye saldırdı

45
Avrupa Birliği Peugeot'un Opel'i satın almasını onayladı

Avrupa Birliği Peugeot'un Opel'i satın almasını onayladı

18
Brezilya'dan Talisca iddiası

Brezilya'dan Talisca iddiası

6
Astronotların besin kaynağı kinoa Bingöl'de yetişiyor

Astronotların besin kaynağı kinoa Bingöl'de yetişiyor

4
Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM