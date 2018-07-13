Emin Çölaşan'a göre Bosna Türkiye'yi sömürüyor

Sözcü Yazarı Emin Çölaşan, bugünkü yazısında Azerbaycan, Bosna ve Filistin'i de dahil ederek, 'ABD'nin kucağında' olarak adlandırdığı ülkelerin Türkiye'yi kullandığını öne sürdü.

Çölaşan yazısında Bosnalılar için 'Müslümanlık ayaklarıyla bizi uyutuyorlar' ifadelerini kullandı. KKTC'nin, Türkiye'nin yardım ettiği hiçbir ülke tarafından tanınmadığına vurgu yapan Çölaşan'ın yazısındaki satırlar şu şekilde:

Başkent Lefkoşa'da sadece bir tek ülkenin büyükelçiliği var, o da bizimki. Kimse kusura bakmasın ama orada sömürge valiliği gibi görev yapıyor.

"BİZİM DİN KARDEŞLERİMİZ NEREDE"

KKTC nüfusunun hemen hemen tamamı Müslüman. Camilerinde ezan okunuyor. Dünyada bir sürü müslüman ülke var. Onlar bizim din kardeşlerimiz. Hele Azerbaycan gibi bir ülke var ki kendimizi dünyaya "Tek millet, iki devlet" olarak tanıtmaya kalkışıyoruz. Ötekilerin tamamını saymaya kalkarsak karşımıza çok isim çıkar.

"MÜSLÜMAN AYAKLARIYLA BİZİ SÖMÜRÜYORLAR"

Bosna gibi Müslüman ayaklarına yatıp bizi sömüren uyanıklar var... Filistin öyle... Avrupa, Asya ve Afrika'ya dünyanın üç kıtasına yayılmış olan bizim dindaşları say sayabildiğin kadar. Libya, Tunus, Cezayir, Mısır, İran, Irak, Ürdün, Yemen Somali, Malezya vesaire...

"ABD'NİN KUCAĞINDAKİ ÜLKELER KKTC'Yİ TANIMIYOR"

Fakat gelin görün ki bunların çoğu çeşitli güçlü devletlerin kucağında oturuyor. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail...

Onlardan talimat gelmedikçe KKTC'yi tanımaları mümkün değil...