Emin Çölaşan'ın seviyesiz 'becerme' yazısı

Türkiye 16 Nisan'da bir referanduma gidiyor. Gelen anket sonuçlarına göre Evet oyları önde gözüküyor ancak belirleyici olan kararsızların oyu. Kararsızlar Evet ya da Hayır cephesinden hangisine yönelirse sonuçlar ona göre şekillenecek.

EMİN ÇÖLAŞAN VE BEKİR COŞKUN 'EVET' OYLARINI ARTIRIYOR

Hal böyle iken Hayırcı cephenin, Evet diyenleri gün geçtikçe aşağılaması, yer yer onlara küfretmesi Evet oylarını giderek artırıyor. Evet oylarına çalışan Hayırcıların başında ise Sözcü yazarları Bekir Coşkun ve Emin Çölaşan geliyor.

Bekir Coşkun geçen haftaki yazısında Evet diyecek olanlara g.t kılları şeklinde hakaret etmişti. Çölaşan ise bugünkü yazısında aslı olmayan iğrenç bir hikaye anlattı ve 'halk becerilmek istiyor' diye hakaretler yağdırdı. İşte Çölaşan'ın yazısındaki o seviyesiz ifadeler:

"Padişah konuşmuş:

Ey halkım, demek ki siz becerilmek istiyorsunuz, bu iş hoşunuza gitti, öyle mi? Tepki göstermekten korkan omurgasız yalaka ahalinin hepsi olmasa bile bir kısmı yanıt vermiş:

Siz ne emrederseniz biz 'Evet' deriz sultanım, sayenizde becerilmeye de alıştık"

Kıssadan hisse: Referandumda 'Evet' çıktığı takdirde sıra hepimize gelir mi, birileri (her kimler ise) köprünün ortasına, bu işten hoşlananlar için 'takviye eleman' gönderir mi! Göreceğiz bakalım!"