Emina Jahovic boşandıktan sonra ilk kez konuştu

Geçtiğimiz aylarda 10 yıllık evliliklerini sonlandıran Emina Jahovic ve Mustafa Sandal, ayrılıktan sonra gerçekleştirdikleri yeni projelerle hayatlarına devam ediyor.

AYRILIKTAN SONRA İLK RÖPORTAJ

Emina Jahovic Hürriyet'ten Hakan Gence'ye ayrılıktan sonra ilk kez bir röportaj verdi. Jahovic, boşanma sürecinde ve ayrılıktan sonra neler yaşadığını anlattı.

"NİKAH MASASINDA VERDİĞİM SÖZÜ ASLA BOZMADIM"

10 yıllık ilişkilerinin neden bittiği sorusuna cevap veren Jahovic, "Kalbimde büyük bir aşkla, evliliğimin ömür boyu sürmesi arzusuyla evlendim. Ama ne yazık ki, bazı şeyler elimde değildi. Söyleyeceğim tek şey, nikâh masasında verdiğim sözü asla bozmadığım. Sadece hassas ve kırılgan biri olarak bazı şeylerin üstesinden gelemedim." dedi.

"BOŞANMA HAYATTAKİ EN ZOR SÜREÇ"

Boşanma sürecinde zorlandığını belirten ünlü şarkıcı, "Ne yazık ki, boşanma hayattaki çok zor süreçlerden biri ve üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, çocuklarım için de benim için de kolay değildi. Biliyorum ki, artık beni bekleyen çok daha büyük bir sorumluluk var. Bu sorumluluğu üstlenmeye hazırım. Yapım gereği her şeyi olumlu taraftan görmeye çalışıyorum, bu yüzden sonuçların hepimiz için daha iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"HAYATIM SÖNDÜ"

Ayrıca Jahovic, "Mustafa ile sonsuza kadar süreceğini düşündüğüm hayatım maalesef söndü ama birlikte yaşadıklarımız hiç bir zaman unutulmayacak. Birlikte iki güzel çocuk büyütüyoruz, evliliğimizden sadece güzel anları hatırlamaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

"ALNIM AÇIK YÜZÜM AK"

Adının birçok kişiye anıldığı sorusuna da cevap veren şarkıcı, "Artık özel hayatım hakkında konuşmak istemiyorum. Bir şey sakladığımdan değil, çoğunlukla kötüye kullanıldığı için. Zaman her şeyin göstergesi. Alnım açık, yüzüm ak." dedi.