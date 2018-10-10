Emina Jahoviç ve Sadettin Saran otelde çok gürültü yaptı

Ünlü popçu Mustafa Sandal'la boşandıktan sonra adı, iş adamı Saadettin Saran'la aşk dedikodularına karışan Sırp şarkıcı Emina Jahoviç hakkında bir bomba iddia daha ortaya atıldı.

OTEL MÜŞTERİLERİ RAHATSIZ OLDU

Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre, Emina Jahovic ve Sadettin Saran, Çanakkale Assos’ta kaldıkları bir otel odasında fazla gürültü yaptıkları için şikayet edildi. İddiaların sahibi ise çiftin yan odasında kalan başka bir müşteri gösterildi.

Geçtiğimiz ay Bebek'te görüntülenen Emina Jahovic, “Neden Sadettin Bey sorulduğunda sinirleniyorsunuz, öyle bir şey yoksa neden yalanlamıyorsunuz?” sorularına aracın kapısını sert şekilde kapatarak tepki göstermişti.