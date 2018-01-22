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Emina Sandal: Ağlasam evde ağlarım

Mustafa Sandal’la evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Emina Sandal, açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 06:51..
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Mustafa Sandal'ın eşi Emina Sandal önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

BABA VE ÇOCUKLAR TATİLE ÇIKIYOR

Oğulları Yaman ve Yavuz’un babalarıyla tatile gideceğini söyleyen Sandal, “Onlar için alışverişe çıktım” dedi. Ayrılık iddiaları sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: “Bir dönemden geçiyoruz. Boşanıp boşanmayacağımız belli değil. Evet, bazı sorunlar oldu ama net bir şey yok.”

Emina Sandal: Ağlasam evde ağlarım

"AĞLAMIYORDUM"

Geçtiğimiz günlerde aracının içinde ağladığı haberleriyle gündeme gelen Emina Sandal, “Ağlasam evimde ağlarım. Cilt bakımı yaptırmıştım, yüzüm öyle çıkmış” dedi. Birkaç gün önce avukatıyla görüntülenmesi hakkında da şu açıklamayı yaptı: “O benim iş avukatım, boşanma avukatı değil.”

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