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Emina Sandal eski aşkına döndü iddiası

Şarkıcı Mustafa Sandal ile boşanmanın eşiğinde olan Emina Sandal için ülkesi Sırbistan'da herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 07:57..
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Mustafa Sandal ile ayrılacakları konuşulan ancak dedikodulara inat mutlu aile fotoğrafları yayınlayan Emina Sandal’ı, Sırp basını manşet yaptı: Emina, eski aşkı Miskoviç’e geri döndü.

EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNMÜŞLERDİ

Emina Sandal'ın memleketi Sırbistan'da yayınlanan bir dergide, eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Emina'nın eski sevgilisi Marko Miskoviç'e geri döndüğünü iddia etti. İkilinin yeniden görüşmeye başladığını yazan dergi, 'Emina ile Marko bir dönem büyük aşk yaşamış, hatta o dönem evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi' diye yazdı.

BANKANIN VELİAHTI

Adı Emina ile anılan Marko Miskoviç, Sırbistan'ın büyük bankalarından birinin veliahdı.

Emina Sandal eski aşkına döndü iddiası

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