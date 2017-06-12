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Emina Sandal: Mustafa'yı gölgede bırakmak istemedim

Mustafa Sandal’ın eşi Sırp pop yıldızı Emina Sandal, samimi açıklamalarda bulundu.

12.06.2017 - 07:35
  1. Haberler
  2. Magazin

MM

Mustafa Sandal’ın, Ocak 2008’de evlendiği Sırp pop yıldızı Emina Sandal “Türkiye’de Clark Kent, ülkemde Superman gibiyim. Burada takım elbise, düz ayakkabı, hanım hanımcık dolaşıyorum. Sırbistan’da kocaman topuklu ayakkabılar ve kostümlerle uçuyorum” dedi.

"MUSTAFA'NIN GÖLGESİNDE KALMAK İSTEDİM"

Ülkesinde şöhretli bir yapımcı-şarkıcı-söz yazarı olduğunu da belirten Emina Sandal sözlerine şöyle devam etti: 19 yaşımda stardım. 22’sinde Mustafa’yı tanıdım. Aşk evliliği yapıp Türkiye’ye yerleştim. Orada ciddi kariyerim var. Ama burada 2 çocuk annesi bir eş olarak Mustafa’nın gölgesinde kalmak istedim. Onun önüne geçmem. Benim öyle hırslarım yok.

"ALYANSLARI ÇIKARTTIK"

Emina Sandal, Mustafa Sandal ile ilişkileri hakkında da şunları söyledi: "Klasik bir erkek değil. Beni her gün öperek uyandırıyor. Alyans takmıyoruz. Evliliğimizin ilk 4 yılında taktım, Mustafa sürekli spor yaptığı için çıkardı. Ben de sonunda kasaya koydum. Önemli olan kalplerdeki niyettir. Kaç kişi alyans takıyor, ama neler yapıyorlar. Birbirlerini aldatıyorlar."

Emina Sandal: Mustafa'yı gölgede bırakmak istemedim

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