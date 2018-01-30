Emina Sandal: Üçüncüyü kız istiyoruz

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile Sırbistan doğumlu şarkıcı Emina Jahovic, 13 Ocak 2008’de nikah masasına oturmuştu. Geçen Kasım’da oğullarına rağmen aralarına kara kedi girdi. Mustafa Sandal evi terk etti.

REKLAM YAPTILAR İDDİASI

Çift “Sorunlarımız var” dese de birbirlerinin doğum günlerini sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmedi. Geçen hafta aynı gün yeni şarkılarını duyurmaları ise “Ayrılığı reklam için kullandıkları” iddialarına neden oldu.

LONDRA'DA 10. YIL KUTLAMASI

Emina Sandal dün Instagram hesabından, poz verdiği Sırp dergisinin kapağını paylaştı. Derginin içindeki haberde ise şöyle yazıyordu: “Boşanacakları söylentilerine rağmen Emina Jahoviç geçtiğimiz günlerde Londra’da Türk pop yıldızı Mustafa Sandal ile evliliklerinin onuncu yılını kutladı.” Emina Sandal dergiye “2 oğlumuz var. Üçüncüyü kız istiyoruz” açıklamasını yaptı.