Emina Sandal'dan aldatma açıklaması

Evlilikleri üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaştığı konuşulan Emina ile Mustafa Sandal çifti hakkında bir iddia ortaya atıldı.

ESKİ SEVGİLİSİNE DÖNDÜ İDDİASI

Mustafa Sandal ile ayrılacakları konuşulan Emina Sandal’ı, Sırp basını manşet yaptı. Sırbistan'da yayınlanan bir dergi, eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Emina'nın eski sevgilisi Marko Miskoviç'e geri döndüğünü yazdı.

MUSTAFA SANDAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Çıkan haberlerin ardından Mustafa Sandal "Sırp basınında çıkan bu haber tamamen yalan bir haberdir ve gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. Sırp basını asparagas bir haber yapmıştır." açıklamasını yaptı.