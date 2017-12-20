Emina Sandal'dan Mustafa Sandal'a ağır gönderme

Sırp şarkıcının her şeyin yolunda gittiğini söylemesinin ardından Musti, sorunlar yaşadıklarını dile getirmişti. Emina Sandal da bunun üzerine "En büyük yanlışım, insanlara gösterdiğim sevginin aynısını bana göstereceklerini sanmam" şeklinde bir mesaj paylaşmıştı.

"GERÇEK BİR ADAM"

Emina Sandal önceki gün de şu paylaşımıyla eşine ağır bir göndermede bulundu: "Gerçek bir adam kadını asla incitmez. Bir kadını ağlattığında çok dikkatli ol. Çünkü Allah onun gözyaşlarını sayar. Kadın, erkeğin kaburgasından yaratılmıştır. Ayaklarından yaratılmadı. Öyle olsaydı ezilirdi. Üstün olsun diye başından da yaratılmadı. Ama göğsünden yaratıldı. Eşit olsun diye. Kolun biraz altında, korunsun diye... Kalp hizasında sevilsin diye…"