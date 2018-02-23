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Emina ülkesine dönmüyor

Mustafa Sandal’la boşanma hazırlığında olan Emina Sandal, memleketi Sırbistan’a geri dönmeme kararı aldı.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 11:36..
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Emina ülkesine dönmüyor

Boşanma yoluna giden Emina-Mustafa Sandal çifti, yeni hayatları için planları yapıyor.

EMİNA'YA YENİ EV

Çift, eğitimleri İstanbul’da devam eden çocukları Yaman ve Yavuz’un boşanma sürecinden etkilenmemesi için yaşamlarında bir değişiklik yapmama kararı aldı. Buna göre Sırbistan’da ünlü bir pop yıldızı olan Emina, İstanbul’da yeni bir eve çıkacak.

MALLAR PAYLAŞILACAK

Boşanma nedenlerinin Emina Sandal’ın müsrif harcamaları olduğu konuşulan çiftin evlilikleri boyunca elde ettikleri mal varlıkları da boşanma protokülüne göre aralarında paylaşılacak. 2010 yılında 1.5 milyon dolara aldıkları Çubuklu'daki villalarında oturan çiftin, Göcek’te 700 bin euro değerinde yazlık evleri ve 2 milyon euro değerinde yatları var.

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