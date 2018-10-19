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Eminağaoğlu: Ezan da Türkçe olsun

Başörtüsü karşıtı açıklamalarıyla hafızalarda yer alan Ömer Faruk Eminağaoğlu, "Andımıza kavuşmuşken elbette hiç kuşkusuz ki, 'Bir gün Türkçe ibadete, Türkçe ezana da' diyelim." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 20:00..
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Eminağaoğlu: Ezan da Türkçe olsun

Danıştay 8. Dairesi dün yaptığı açıklamada, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Bu kararlar 'Öğrenci Andı'nın okullara tekrar dönmesi kararlaştırıldı.

"EZANI DA TÜRKÇELEŞTİREN KİŞİDİR"

2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle ortaöğretimde başörtüsü takmak isteyen öğrencilere tepki gösteren Ömer Faruk Eminağaoğlu, "1932 yılında Milli Eğitim Bakanı olan, 1933 yılında Andımız'ı yazan Reşit Galip, Ezanı da Türkçeleştiren kişidir." diyerek ezanın da Türkçe okunması istedi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Eminağaoğlu, "1932 yılında Milli Eğitim Bakanı olan, 1933 yılında Andımız'ı yazan Reşit Galip, Ezanı da Türkçeleştiren kişidir. Andımıza kavuşmuşken elbette hiç kuşkusuz ki, "Bir gün Türkçe ibadete, Türkçe ezana da..." diyelim.

"IRKÇILIĞIN HEP BERABER KARŞISINDA OLALIM"

Bildik tartışmalar yine başlatılacak... Türküm demekle, asla Türk ırkının değil, Türk halkının, Türk Ulusunun bir bireyi olmayı, Türk Vatandaşı olmayı anlıyorum. Amaç ta öyle. Irkçılığı, gerek Türk ırkı, gerek başka etnik unsurlarla kim dayatıyorsa hep beraber karşısında olalım.."

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