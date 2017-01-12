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Emine Erdoğan: Devletimiz bunların hesabını soracak

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan; "Devletimiz terör eylemlerinin hesabını soracaktır" dedi.

AA | 12.01.2017 - 11:37
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emine erdoğan

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükelçi eşlerini kabul etti.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin terörle mücadeleye devam edeceğini belirtti.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE İSTENMİYOR"

Terörün tüm dünya başkentlerini tehdit eden bir konu olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, "Gün geçmiyor ki, bir patlama haberi almayalım. Bu küresel tehdidin Türkiye'ye bakan yönü, ne yazık ki bölgesel sorunlarla daha da ağırlaşmaktadır. Bölgesinde güçlü bir Türkiye, egemen güçlerin istemediği bir Türkiye'dir. Bu nedenle çevremiz terör örgütleriyle kuşatılmıştır. Yeni umutlarla yeni bir yıla girerken dahi masum insanlar katledilmiştir. Dünyanın neresinde olursa olsun, kim bir insanı haksız yere öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. İnşallah devletimiz tüm bunların hesabını soracaktır." değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Türkiye'nin her demokrasi hamlesinin darbelerle kesildiğini vurgulayan Erdoğan, "Askeri vesayetlerle hedeflerine ulaşamayanlar, terör saldırıları ile ulaşacaklarını zannediyor. Fakat Türkiye artık eski Türkiye değildir. Milletimiz, yaşam biçimleri, etnik ve inanç farklılıkları gibi nedenlerle ayrıştırılamaz, birbirine asla düşürülemez. Biz bütün farklılıklarımızla bir ve bütün olduğumuza inanıyoruz. Bu birliği güçlendirmek için de elimizden geleni yapacağız. Bir yandan teröre karşı mücadelemizi sürdürecek, bir yandan kardeşliğimizi büyütecek, bir yandan da Türkiye'yi güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

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