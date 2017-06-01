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Emine Erdoğan'dan gençlere: Cehalete karşı savaşın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, devlet koruması altındaki çocuk ve gençlere iftar daveti verdi.

01.06.2017 - 21:54
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Emine Erdoğan'dan gençlere: Cehalete karşı savaşın

Ankara'daki sevgi evlerinde kalan 80 çocuğun katıldığı iftar programında konuşan Emine Erdoğan, çocuklara ve gençlere "Burası sizin eviniz. Evinize hoş geldiniz." diye seslendi.

Erdoğan, bir ülkenin geleceğinin, gençlerinin gayret, ideal ve vizyonuna bağlı olduğunu belirterek, "Şayet sizler bu önemli vazifenin bilincinde olursanız, ülkemizin geleceği parlaktır." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'dan gençlere: Cehalete karşı savaşın

"CEHALET VE TEMBELLİĞE KARŞI SAVAŞIN"

Birlikte, sevgide ve barışta her zaman gücün bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kendinizi bu güce adayın. Cehalete ve tembelliğe karşı savaşın." diye konuştu.

Emine Erdoğan'dan gençlere: Cehalete karşı savaşın

Emine Erdoğan, gençlerden, hayat maratonuna en iyi şekilde hazırlanmalarını, ana dili çok iyi öğrendikten sonra bir yabancı dil öğrenme gayretinde olmalarını istedi.

"BARIŞIK BİR NESİL YETİŞTİRMEK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCU"

Devlet koruması altındaki gençlerle ilgilenen kurum ve kuruluşların yetkililerine de seslenen Erdoğan, "Hepimizin hayatı çocuklar ve gençler için bir aynadır. Hepsi birbirinden kıymetli bu değerli cevherleri en güzel şekilde işlemek, tarihi, kültürü ve değerleriyle barışık bir nesil yetiştirmek hepimizin boynunun borcudur." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da bir konuşma yaptığı programda, çocuklar ve gençler söz alarak, duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Emine Erdoğan, davetlilere günün anısına hediyeler verdi.

Emine Erdoğan'dan gençlere: Cehalete karşı savaşın

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