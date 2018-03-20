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Emine Erdoğan: NBŞ kotasının yüzde 5'e indirilmesi çok önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e indirilmesinin sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

AA | 20.03.2018 - 07:51..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, son zamanlarda tartışılan bir konu olan nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e indirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Emine Erdoğan: NBŞ kotasının yüzde 5'e indirilmesi çok önemli

"SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM"

Erdoğan, paylaşımında "Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının yüzde 5'e indirilmesi sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım. Obezite, diyabet ve kanserin arttığı günümüzde yapay gıdalardan sakınmak ve gıdalar konusunda bilinçli tercihlerde bulunmak hepimizin ortak sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

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