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Emine Erdoğan sezaryana karşı uyardı

Emine Erdoğan, Ankara Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen sempozyuma katıldı.

27.07.2017 - 15:47
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Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin konferans salonunda, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’ın iştirakiyle gerçekleşen Sezaryen Oranlarının Azaltılmasında Etkili Yöntemler Sempozyumu'nda Emine Erdoğan, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

Emine Erdoğan sezaryana karşı uyardı

Türkiye'de, Dünya Sağlık Örgütü'nün makul oran olarak tespit ettiği oranın çok üstünde olan sezaryen oranlarının azaltılması ve gebelerin müdahalesiz normal doğuma teşvik edilmesi konusundaki hassasiyetlerini dile getirdiği konuşmasında Emine Erdoğan, "Sezaryen elbette zorunlu sebeplerle yapıldığında hayat kurtarır. Fakat bir kolaylık olarak görülüp, müdahalesiz normal doğumun yerine tercih edildiğinde anne ve bebek adına kayıplara neden olmaktadır." diye konuştu.

Emine Erdoğan sezaryana karşı uyardı

"NORMAL DOĞUMUN SAYISIZ FAYDALARI VAR"

Uzmanların, normal doğumun kişinin hayat boyu sağlık rotasını belirlediğini ve doğum fizyolojisi ile emzirme fizyolojisi arasında güçlü bir bağ olduğunu söylediğine işaret eden Emine Erdoğan, doğum şeklinin, emzirmenin kalitesini ve süresini belirlediğini ve normal doğumun sayısız faydaları olduğunu ifade etti. Kadınların normal doğum konusunda cesaretlendirilmesi gerektiğini söyleyen Emine Erdoğan, doğumhane ortamlarının önemine dikkat çekerek, "Doğumhanelerin ışıklı ve gürültülü ortamı yerine, rahat, güvenli ve konforlu ortamların hazırlanması, inanıyorum ki kadınlarımızı rahatlatacak, doğum sürecini kolaylaştıracaktır." dedi.

Emine Erdoğan sezaryana karşı uyardı

ŞEHİR HASTANELERİ

Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük projelerinden birisi olan Şehir Hastanelerinin, bu konuda önemli bir vizyon ortaya koyarak, koğuş sistemi yerine her hastaya özel oda esasına göre tasarlandığına işaret eden Emine Erdoğan, "Özellikle doğum sürecinde anne adaylarımızın bu imkana çok büyük ihtiyacı var. Zira özel oda, sadece bir konfor meselesi değil, mahremiyetin korunması noktasında bir ihtiyaçtır. Mevcut doğumhanelerimizin bu bakış açısıyla gözden geçirilmesi, sağlık personelinin mahremiyet konusunda eğitilmesi zaruridir." diye ekledi.

Emine Erdoğan sezaryana karşı uyardı

Türkiye'nin anne sağlığının korunması konusunda yurtdışında da başarı örneği olarak gösterilen önemli adımlar attığını hatırlatan Emine Erdoğan, sezaryen oranlarının azaltılması konusunda da bir seferberlik başlatılması gerektiğini belirterek, bu doğrultudaki çabaları nedeniyle Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerini ve çalışanlarını tebrik etti.

Emine Erdoğan sezaryana karşı uyardı

Emine Erdoğan sezaryana karşı uyardı

Emine Erdoğan sezaryana karşı uyardı

Emine Erdoğan sezaryana karşı uyardı

Emine Erdoğan sezaryana karşı uyardı

Emine Erdoğan sezaryana karşı uyardı

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