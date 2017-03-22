Emine Erdoğan STK temsilcileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi’nde kabul etti.

TÜRKİYE'NİN DEMOKRATİK GELİŞİMİ

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada sivil toplum kuruluşlarının misyonlarına değinerek, sivil toplumun, Türkiye’nin demokratik gelişimi ile paralel bir gelişme içinde olduğunu söyledi.

1990'lı yıllardan itibaren sivil toplumun alanının genişlediğinin, son on yılda milli iradenin güçlenmesi ile çok farklı alanlarda oluşumlar kurulduğunun altını çizen Erdoğan, dünyadaki sivil toplum kuruluşlarından örnekler vererek, vakıf medeniyetine sahip Türk vatandaşlarının istatistiklere girmeyen geniş bir gönül defterine sahip olduklarını söyledi.

16 NİSAN BİR FIRSAT

Emine Erdoğan açıklamasında, sivil toplum kuruluşlarının adeta bir okul gibi çalıştığını ve özellikle kadın sorunlarının giderilmesi noktasında önemli sorumluluklar üstlendiğinin altını çizdi. Toplumların dönüştürücü gücü olan STK'ların, tarihi dönemlerde etki ve sorumluluklarının daha büyük olduğunu ifade etti. Emine Erdoğan, 16 Nisan'ın vesayetlerden kurtulmak ve hızlı işleyen bir bürokratik yapı kurmak adına bir fırsat olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin şimdiye kadar vesayetçi sistemin engellerini aşmak için harcadığı enerjiyi, bundan sonra sağlam bir gelecek inşası için kullanması gerektiğini ifade etti.