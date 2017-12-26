Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan başkent Hartum’daki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından destek verilen TİKA Hartum Ebe Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir’in eşi Widad Babiker Ömer Modawi ile gerçekleştirdiği ziyarette öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler, Emine Erdoğan’a ziyaretler için teşekkür ederek sevgi gösterisinde bulundu.

Emine Erdoğan, kendisine şarkı söyleyen öğrencilere eşlik etti. Emine Erdoğan, Modawi ile gerçekleştirdiği Hartum’daki ziyaretleri çerçevesinde TİKA tarafından desteklenen Cheshire Engelli Çocuk ve Rehabilitasyon Merkezi’nde engelli çocuklarla bir araya geldi.

Emine Erdoğan, TİKA Ebe Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti İZLE



PORTE HEDİYE ETTİLER

Engelli bir Sudanlı, Emine Erdoğan ve Modawi’ye çizdiği portreleri hediye etti. Hartum’da kadın siyasetçiler ile buluşan Emine Erdoğan, kadın siyasetçilere hitap etti.