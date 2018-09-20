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Emine Erdoğan'dan Muharrem ayı paylaşımı

Emine Erdoğan, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in de şehit edildiği Kerbela olayının acısının hissedilmeye devam ettiğini belirtti.

AA | 20.09.2018 - 20:46..
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Emine Erdoğan, Twitter hesabından muharrem ayının 10'uncu günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"AŞURE GÜNÜ BEREKETLİ OLSUN"

Hicri 10 Muharrem 61'de Kerbela'da yaşananlarının acısının hissedilmeye devam ettiğini vurgulayan Emine Erdoğan, "1379 yıldır acısı içimizde olan Kerbela vakasının yıl dönümünde, Hazreti Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere tüm Ehl-i Beyt mensuplarını rahmetle anıyorum.

Bu özel günün, İslam dünyasında hala süren zulmü, hüznü ve matemi dindirecek şekilde kardeşliğimizi güçlendirmeye vesile olmasını temenni ediyorum. Muharrem oruçları ve ibadetler makbul, aşure günü bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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