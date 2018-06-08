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Emine Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilerle iftar
Emine Erdoğan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.
AA | 08.06.2018 - 23:20..
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