Emine Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilerle iftar

Emine Erdoğan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

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Bakan Ağbal: Türkiye'nin önü açık geleceği parlak

Türkiye'nin güçlü bir sanayi ve genç bir nüfusa sahip olduğunu söyleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye ileriye dönük en hızlı kalkınacak ülkelerin başında geliyor" dedi.