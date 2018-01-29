Emine Nine'den Afrin’deki Mehmetçiklere harçlık

Balıkesir’in Kepsut ilçesinin Bağtepe Mahallesi'nde yaşayan Emine Nine, Kepsut Kaymakamlığına gelerek, Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan güvenlik güçlerine ulaştırılmak üzere biriktirdiği paraları yetkililere teslim etti.

KAYMAKAMLIK RESMİ SİTESİNDEN AÇIKLAMA

Kaymakamlığın resmi sayfasından yapılan açıklamada, “Afrin’deki operasyonlarda görevli güvenlik güçlerimize bir şeyler yapabilmek için kaymakamlığımıza gelen koca yürekli Emine Şen anamız; sen sağ ol, var ol... Emanetin, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na teslim edildi” denildi.



