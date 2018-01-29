taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.653
USD
3,7786
EURO
4,6814
ALTIN
163,24
PETR
69,8700

Emine Nine'den Afrin’deki Mehmetçiklere harçlık

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde yaşayan Emine Şen, Afrin’deki operasyona katılan Mehmetçiklere para gönderdi.

İHA | 29.01.2018 - 15:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Balıkesir’in Kepsut ilçesinin Bağtepe Mahallesi'nde yaşayan Emine Nine, Kepsut Kaymakamlığına gelerek, Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan güvenlik güçlerine ulaştırılmak üzere biriktirdiği paraları yetkililere teslim etti.

Emine Nine'den Afrin’deki Mehmetçiklere harçlık

KAYMAKAMLIK RESMİ SİTESİNDEN AÇIKLAMA

Kaymakamlığın resmi sayfasından yapılan açıklamada, “Afrin’deki operasyonlarda görevli güvenlik güçlerimize bir şeyler yapabilmek için kaymakamlığımıza gelen koca yürekli Emine Şen anamız; sen sağ ol, var ol... Emanetin, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na teslim edildi” denildi.

Emine Nine'den Afrin’deki Mehmetçiklere harçlık

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de 60 YRK'lı öldürüldü

Afrin'de 60 YRK'lı öldürüldü

367
Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

111
Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

394
Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

40
ABD'li General Münbiç'ten çekilmeyeceklerini açıkladı

ABD'li General Münbiç'ten çekilmeyeceklerini açıkladı

214
İzmit'te camiden çıkanlara kızıl elma dağıtıldı

İzmit'te camiden çıkanlara kızıl elma dağıtıldı

118
Sosyal medyada terör propagandası: 311 gözaltı

Sosyal medyada terör propagandası: 311 gözaltı

196
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM