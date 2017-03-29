Eminönü Meydanı yeniden düzenleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Eminönü'nde devam eden çalışmalar kapsamında Mısır Çarşısı Meydanı, Yeni Cami ve Üsküdar-Kadıköy-Boğaz iskelelerinin çevresi, modern bir biçimde engelli ulaşımına uygun hale getirilerek yeniden dizayn ediliyor.

GRANİT DÖŞENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde 30 bin metrekarelik alana granit döşeniyor.

HAZİRAN AYINDA BİTİRİLECEK

Tarihi dokusu ve çevresiyle yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin uğrak yerlerinden biri olan Eminönü'nde yürütülen çalışmaların haziran ayına kadar bitirilmesi planlanıyor.